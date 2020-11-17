В Перу избран временный президент, который подготовит плановые выборы к апрелю 2021 года

Депутат перуанского конгресса Франсиско Сагасти избран в понедельник вечером (в ночь на вторник мск) временным президентом страны, сообщают латиноамериканские СМИ.
За него отдали голоса 97 парламентариев, 26 высказались против.
Должность вице-президента займет Мирта Васкес.
Ожидается, что Сагасти принесет присягу во вторник.
Сагасти - инженер, бывший чиновник Всемирного банка становится третьим президентом страны за неделю. В воскресенье вечером местного времени (в ночь на понедельник мск) об отставке с поста временного президента Перу сообщил Мануэль Мерино, который руководил страной с прошлого вторника, когда ввиду обвинений в коррупции был объявлен импичмент его предшественнику Мартину Вискарре.
Решение об отставке Мерино принял на фоне протестов, которые проходят в стране против него. Его обвиняют в попустительстве жестким действиям полиции при разгоне протестующих, что повлекло гибель не менее двух человек.
Плановые выборы президента в Перу намечены на апрель 2021 года.
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