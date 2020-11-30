Более 50% предпринимателей РФ видят спасение бизнеса в снижении налогов или реструктуризации задолженности - опрос

Для восстановления российской экономики в условиях пандемии необходим новый пакет мер государственной поддержки, главной из которых является снижение налоговой нагрузки или реструктуризация налоговой задолженности, свидетельствует мониторинг, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Участников опроса попросили выбрать самые действенные, с их точки зрения, меры поддержки на будущее (до 3 вариантов). Топ-3 ответов выглядит так: снизить налоги или реструктуризировать налоговую задолженность - 52,3%; не закрывать бизнес на карантин - 46,5%; выдать новые прямые дотации в размере 1 МРОТ на работающего за все месяцы ограничений - 27,1%", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена по результатам мониторинга.

В мониторинге эффективности антикризисных мер государственной поддержки, который был проведен 18 ноября 2020 года, приняли участие руководители и владельцы более чем 5,5 тысяч компаний из 85 субъектов РФ.

Исследование показало, что экономика восстанавливается гораздо хуже, чем ожидалось и во избежание массовой ликвидации компаний и сокращения рабочих мест, необходима разработка очередного пакета мер поддержки бизнеса. Не испытали проблем только 13,3% компаний из числа опрошенных. У 83,7% выручка ощутимо снизилась, в том числе у 19% - в четыре раза и более. 3% сообщили, что были вынуждены закрыть свой бизнес.

81,9% респондентов заявили, что спрос на продукцию их компании за 10 месяцев с начала 2020 года или сильно уменьшился, или совсем исчез, только 18,2% отметили, что спрос на их продукцию не изменился или немного увеличился.

45,34% респондентов указали, что не смогли воспользоваться никакими мерами государственной поддержки. 23,55% воспользовались отсрочкой по всем видам налогов (за исключением НДС), 20,7% - кредитованием под 2% на возобновление деятельности, 19,3% - продлением сроков уплаты страховых взносов.

38,6% предпринимателей, которые воспользовались той или иной мерой поддержки, должны погасить свои обязательства в ближайшее время. "Однако почти половина из них (49,5%) нуждается в новой реструктуризации, так как не смогут погасить долг по наступлению срока погашения, еще 9,3% считают, что не смогут погасить долг и вынуждены будут закрыть бизнес", - сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Только 33,9% респондентов, получивших кредит под 2% или прямые дотации с условием сохранения занятости, смогут сохранить численность персонала на 1 декабря. Ещё 23,7% предпринимателей смогут выполнить условие по сохранению численности персонала на 1 декабря, только в том случае, если государство предоставит дополнительную помощь. Еще 11,4% респондентов указали, что точно не смогут сохранить численность персонала, поскольку обороты бизнеса так и не восстановились. Остальные 31% затруднились с ответом.