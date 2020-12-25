Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0738 RUR   0.023 GBR   2.3072 TRY   0.224

Цена на нефть

24.12 $/bbl   WTI 48.23 0.11 Brent 51.29 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.12.2020 14:51

Елизавета II с супругом отмечают Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом из-за пандемии коронавируса COVID-19 встретили Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи, сообщают британские СМИ.

Королевская чета отмечает праздник в Виндзорском замке, а не в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы в Рождество.

Елизавета II в этом году вынуждена отказаться и от посещения праздничного богослужения.

Королева Великобритании традиционно обратится с рождественской речью к подданным. Выступление запланировано на 15:00 по местному времени (18:00 мск).

Во время пандемии 94-летняя Елизавета II вместе с 99-летним супругом находились в Виндзорском замке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, РОЖДЕСТВО


Похожие новости


Елизавета II получит вакцину от COVID-19 в порядке очереди Супругу Елизаветы II исполнилось 99 лет Супруг Елизаветы II помещен в больницу - Букингемский дворец Джонсон проинформировал королеву о роспуске парламента Букингемский дворец украсили к Рождеству Елизавета II поздравила Путина с Днем России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]