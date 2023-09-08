В Великобритании отмечают годовщину кончины Елизаветы II

В Великобритании отмечают годовщину кончины королевы Елизаветы II и восхождение на престол короля Карла III поминальными службами и салютами, сообщает в пятницу Associated Press.
"В ознаменование первой годовщины смерти Ее Величества и моего восхождения на престол мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданную службу и все, что она для нас значила. Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, которую моя жена и я получили за этот год, и мы делаем все возможное, чтобы хорошо служить вам всем", - сказал король в записанном видеообращении.
Карл III и его супруга Камилла встретили годовщину кончины королевы в родовом имении в Шотландии. Там же они посетили поминальную службу в небольшой церкви, где Елизавета II молилась при жизни.
Король опубликовал ранее неизданную фотографию своей покойной матери. На фотографии, сделанной известным фотографом Сесилом Битоном, Елизавете II 42 года, она одета в мантию ордена Подвязки и Владимирскую тиару.
Толпы собрались у Букингемского дворца и Виндзорского замка, чтобы оставить у ворот и стен цветы и написанные от руки послания покойной королеве.
Также о Елизавете II высказался премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Люди по всей Великобритании - вне зависимости от того, встречались ли они с Ее Покойным Величеством или нет - сегодня подумают о том, что она для них значила, и о том, каким примером для нас она была", - написал он в соцсети X (ранее "Твиттер").
Вместе с тем в честь годовщины восхождения на престол Карла III военные проведут ружейный салют в Лондонском Тауэре и Грин-парке, а в Вестминстерском аббатстве в 13:00 по местному времени (15:00 мск) будут звонить колокола.
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.
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