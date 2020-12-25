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ТЭК 25.12.2020 15:26

На Синайском полуострове произошел взрыв газопровода

Взрыв газопровода произошел на Синайском полуострове в Египте, жертв нет, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой губернатора Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу.

В его заявлении говорится, что взрыв зафиксировали поздно вечером в четверг в в городе Эль-Ариш. По его словам, инцидент не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.

Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование.

В то же время, по словам сотрудников безопасности и очевидцев, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее.

Месяцем ранее за взрыв газопровода в Северной Синае взяла на себя группировка, аффилированная с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕГИПЕТ, ГАЗОПРОВОД, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]