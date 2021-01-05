В Украине за сутки зафиксировано 5 334 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 13 850 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 334 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, выздоровевших - 13 850 человек, умерли 123 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 280 человек; летальных случаев - 202; выздоровело - 13 850 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук во вторник утром.
Днем ранее, 4 января министр проинформировал о 4 158 новых случаях, 3 января сообщалось о 4 576 случаях, 2 января в Украине было 5 038 новых случаев инфицирования, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая, 31 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 083 585 человека, 19 129 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 747 408 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
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