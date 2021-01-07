ЕС призвал власти Гонконга освободить арестованных сторонников демократии

Арест 6 января властями Гонконга более 50 человек по обвинениям в соответствии с законом о национальной безопасности свидетельствует о подавлении прав человека и политических свобод, арестованные должны быть освобождены, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Эти аресты предусматривают наказание за политическую деятельность, которая должна быть полностью законной в любой политической системе, уважающей основные демократические принципы", - говорится в заявлении Борреля от имени Европейского союза, распространенном в четверг в Брюсселе.
"Они (аресты) являются последним свидетельством того, что закон о национальной безопасности используется властями Гонконга и материковой части для подавления политического плюрализма и осуществления прав человека и политических свобод, которые защищены законодательством Гонконга и международным правом", - сказано в документе.
В нем указывается на то, что обвинения, о которых идет речь, связаны с проведением в июле 2020 года демократических первичных выборов, направленных на определение кандидатов на следующих выборах в Законодательный совет (однопалатный парламент).
Среди арестованных, отмечается в коммюнике, бывшие депутаты от оппозиции и активисты гражданского общества.
"ЕС призывает к немедленному освобождению арестованных, призывает власти уважать верховенство закона, права человека, демократические принципы и высокую степень автономии Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы", закрепленным в Основном законе Гонконга и в соответствии с внутренними и международными обязательствами", - говорится в заявлении.
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