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Дальнее зарубежье 07.01.2021 23:58

ЕС призвал власти Гонконга освободить арестованных сторонников демократии

Арест 6 января властями Гонконга более 50 человек по обвинениям в соответствии с законом о национальной безопасности свидетельствует о подавлении прав человека и политических свобод, арестованные должны быть освобождены, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Эти аресты предусматривают наказание за политическую деятельность, которая должна быть полностью законной в любой политической системе, уважающей основные демократические принципы", - говорится в заявлении Борреля от имени Европейского союза, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Они (аресты) являются последним свидетельством того, что закон о национальной безопасности используется властями Гонконга и материковой части для подавления политического плюрализма и осуществления прав человека и политических свобод, которые защищены законодательством Гонконга и международным правом", - сказано в документе.

В нем указывается на то, что обвинения, о которых идет речь, связаны с проведением в июле 2020 года демократических первичных выборов, направленных на определение кандидатов на следующих выборах в Законодательный совет (однопалатный парламент).

Среди арестованных, отмечается в коммюнике, бывшие депутаты от оппозиции и активисты гражданского общества.

"ЕС призывает к немедленному освобождению арестованных, призывает власти уважать верховенство закона, права человека, демократические принципы и высокую степень автономии Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы", закрепленным в Основном законе Гонконга и в соответствии с внутренними и международными обязательствами", - говорится в заявлении.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ГОНКОНГ, АРЕСТЫ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]