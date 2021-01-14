Внешнеторговый оборот Китая в 2020 году вырос в годовом исчислении на 1,5%

В 2020 году внешнеторговый оборот Китая достиг $4,65 трлн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,5%, сообщило в четверг Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Китайский экспорт вырос на 3,6% до $2,49 трлн, импорт сократился на 1,1% и составил $2,05 трлн.
Как заявил в Пекине журналистам представитель ГТУ Ли Куйвэнь, существует надежда, что восстановление мировой экономики приведет к росту международной торговли. В то же время, восстановление экономики Китая после эпидемии коронавируса будет способствовать росту его внешней торговли и ее стабильному развитию.
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