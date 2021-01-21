Азербайджан и Туркменистан подписали межправительственный меморандум Меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.
Церемонию подписания меморандума в формате видеоконференции отслеживали президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает сайт президента Азербайджана.
«Этот документ стал результатом большой многолетней работы и нацелен на упрочение и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытия огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создания в регионе каспийского моря для развития устойчивой энергетики, широко и взаимовыгодного и международного партнерства», - сказал Бердымухамедов.
По его словам, в марте 2020 года в ходе официального визита в Баку, президенты двух стран обсудили и проанализировали совместные возможности по сотрудничеству в сфере энергетики на Каспии. В результате были достигнуты договоренности на одном из крупных месторождений на Каспии.
При этом было подчеркнуто, что главными будут солидарность, взаимоуважение и поддержка. «Поэтому глубоко символично стало наше совместное решение назвать месторождение «Достлуг». Принятые решения без сомнения войдут в историю наших отношений как яркий пример подлинного добрососедства, дальновидности, равноправия и учета интересов друг друга», - отметил он.
Бердымухамедов считает, что подписание меморандума знаменует собой новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии. «Открываются новые возможности для совместной работы на прочной международной правовой базе, создается новый стимул для притока в наш регион крупных иностранных инвестиций на системной так и долгосрочной основе», - добавил президент Туркменистана.
«Глубоко убежден в том, что без тесного политического взаимодействия между нашими странами на всех уровнях, и, в первую очередь, на уровне президентов, подписание сегодня документа было бы невозможным. Сегодняшний документ я бы назвал историческим, потому что Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море. Это месторождение и работа на этом месторождении еще больше сблизит наши народы и принесет пользу и туркменскому и азербайджанскому народу», - сказал, в свою очередь, президент Азербайджана.
Алиев отметил, что данный документ будет иметь очень положительный эффект и для регионального сотрудничества.
«Этот проект будет способствовать укреплению энергетического сотрудничества наших стран, а также наших соседей. Этот проект открывает большие экспортные возможности, тем самым будет способствовать росту благосостояния наших народов», - подчеркнул Алиев.
Как сообщалось ранее, месторождение Достлуг было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.
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