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ТЭК 18.02.2021 12:59

Без дополнительных вложений 20% пропускной способности TANAP может быть использовано для поставок водорода в Европу – SOCAR

Мощности Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) без дополнительных инвестиций на 20% могут быть использованы для транспортировки водорода по этому маршруту в Европу, заявил вице-президент компании по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

«Нефтегазовым компаниям необходимо адаптироваться к меняющейся энергетической среде. Водород, который можно производить из возобновляемых источников, ядерных и других источников, можно транспортировать в виде природного газа по трубопроводам. Отныне мы должны думать очень быстро. Мы обсуждаем водородные технологии с BP, а также с немецкими и японскими компаниями», сказал Насиров, выступая на встрече, проведенной Глобальным энергетическим центром Атлантического совета на тему «Энергетическая дипломатия и трансатлантическое сотрудничество: открытие ЮГК».

По его словам, «в этом контексте, как SOCAR, мы завершили наши исследования и анализ транспортировки водорода в Европу посредством TANAP». «20% мощностей этого трубопровода можно использовать для транспортировки водорода без каких-либо дополнительных инвестиций», - отметил он.

Вице-президент добавил, что природный газ является самым чистым ресурсом среди ископаемых видов топлива.

Насиров напомнил, что с завершением строительства Южного газового коридора SOCAR начала транспортировку газа на европейские рынки.«Начав с Балкан, мы хотим выйти на новые рынки», - сказал Насиров.

По его словам, SOCAR также выступает за использование TANAP в качестве транзитного маршрута для других источников газа из Восточного Средиземноморья с целью выхода на дополнительные рынки на Балканах.

«Поставки израильского газа с Восточного Средиземноморья через TANAP в Европу является экономически наиболее приемлемым вариантом, и мы поддерживаем его»,- заявил вице-президент SOCAR.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). Фактические расходы по проекту строительства газопровода TANAP составили $6,5 млрд.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Н.Аббасова

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Тэги: TANAP, ВОДОРОД, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]