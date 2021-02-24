Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0657 RUR   0.0229 GBR   2.4076 TRY   0.2396

Цена на нефть

23.02 $/bbl   WTI 61.67 -0.03 Brent 65.37 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 24.02.2021 17:03

Агентство по регулированию энерговопросов закупает сетевое оборудование на 306 тыс. манатов

Публичное лицо «Агентство по регулированию энергетических вопросов» направит свыше 306 тыс. манатов на закупку сетевого и компьютерного оборудования.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Infinitech» подписан соответствующий договора.

Стоимость контракта - 306,313 тыс. манатов.

Агентство по регулированию энергетических вопросов (АРЭС) создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 декабря 2017 года.

Агентство функционирует при министерстве энергетики Азербайджана. Основной целью АРЭС является приведение качества коммунальных услуг в соответствии с требованиями рыночной экономики, обеспечение дальнейшего развития данной отрасли, прозрачности и гибкости системы энергоснабжения, а также доступности данных услуг для предпринимателей.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АГЕНТСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]