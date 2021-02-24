Агентство по регулированию энерговопросов закупает сетевое оборудование на 306 тыс. манатов

Публичное лицо «Агентство по регулированию энергетических вопросов» направит свыше 306 тыс. манатов на закупку сетевого и компьютерного оборудования.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Infinitech» подписан соответствующий договора.
Стоимость контракта - 306,313 тыс. манатов.
Агентство по регулированию энергетических вопросов (АРЭС) создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 декабря 2017 года.
Агентство функционирует при министерстве энергетики Азербайджана. Основной целью АРЭС является приведение качества коммунальных услуг в соответствии с требованиями рыночной экономики, обеспечение дальнейшего развития данной отрасли, прозрачности и гибкости системы энергоснабжения, а также доступности данных услуг для предпринимателей.
Б.Рустамбеков
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