Казахстанские производители заинтересованы в выходе на рынок Азербайджана

Казахстанские производители хотят наладить экспорт продукции в Азербайджан, заявил глава «Торгового дома Казахстана в Азербайджане» Руфат Рзаев.
«Деловые люди из Казахстана хотят наладить экспорт своей продукции в Азербайджан. В настоящее время ведутся переговоры», - сказал Рзаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в частности, обсуждаются поставки из Казахстана продукции металлургии.
Рзаев отметил, что в случае достижения договоренностей между сторонами может быть построен портовый склад на территории свободной экономической зоны Алят, привлечение инвестиций из Казахстана. «Сейчас идут точечные обсуждения, тем более наблюдается существенный рост цен на металл», - добавил он.
Х.Насирзаде
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