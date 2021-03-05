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Бизнес и законодательство 05.03.2021 13:58

Казахстанские производители заинтересованы в выходе на рынок Азербайджана

Казахстанские производители хотят наладить экспорт продукции в Азербайджан, заявил глава «Торгового дома Казахстана в Азербайджане» Руфат Рзаев.

«Деловые люди из Казахстана хотят наладить экспорт своей продукции в Азербайджан. В настоящее время ведутся переговоры», - сказал Рзаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в частности, обсуждаются поставки из Казахстана продукции металлургии.

Рзаев отметил, что в случае достижения договоренностей между сторонами может быть построен портовый склад на территории свободной экономической зоны Алят, привлечение инвестиций из Казахстана. «Сейчас идут точечные обсуждения, тем более наблюдается существенный рост цен на металл», - добавил он.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, БИЗНЕС, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]