США, несмотря на проблемы, не отказываются от намерения выстраивать предсказуемые отношения с РФ - госдеп

США продолжают стремиться к выстраиванию "предсказуемых отношений" с Россией, заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.
"Это правда, что мы продолжаем искать возможность для стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - сказал Прайс на брифинге в Вашингтоне.
Однако он указал, что есть "целый ряд причин", из-за которых нынешние отношения между странами оказались на таком низком уровне.
"Есть целый ряд причин, из-за которых наши отношения на том уровне, на котором они есть. И в последние недели мы говорили о некоторых из них с этого подиума (госдепа - ИФ). Многие из них остаются предметом расследований и анализа со стороны правительства США, в том числе разведсообщества", - добавил он.
В качестве примера он, в частности, привел вмешательство в выборы 2016 года, кибератаку на SolarWinds и ситуацию с Навальным.
При этом, Прайс указал, что, несмотря на разногласия, в отношениях США и России есть сферы, в которых страны могут сотрудничать. Он напомнил, что администрация Джо Байдена продлила ДСНВ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ищет конфронтации с США.
"Мы не ищем никакой конфронтации. Президент РФ Владимир Путин многократно, в том числе после этого печального интервью Джо Байдена телеканалу "Эй-Би-Си" говорил о нашей готовности работать с Соединёнными Штатами в интересах народов двух стран и в интересах международной безопасности", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Комментируя линию США, включающую жесткую конфронтационную риторику, направленную на изменение позиций России, министр добавил: "диапазон моих оценок происходящего - от "упражнения в бессмысленности" до "опаснейшей игры со спичками". "Упомянутая Вами линия, продвигаемая в тех формах, которые мы сейчас наблюдаем, не имеет никакого шанса на успех", - подчеркнул глава МИД РФ.
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