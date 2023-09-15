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Дальнее зарубежье 15.09.2023 09:20

США ответят на решение РФ выслать двоих американских дипломатов - Госдеп

Администрация США не оставит без реакции решение российской стороны выслать двоих американских дипломатов, сообщили в четверг в Госдепе.

"Мы ответим должным образом на эти действия", - сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы сожалеем, что Россия приняла такое решение", - добавил он.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Линн Трейси в четверг была вызвана в МИД РФ, дипломату заявлено о решении российской стороны объявить persona non grata двоих сотрудников американской дипмиссии.

"Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Л.Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж.Силлина и второго секретаря посольства Д.Бернстайна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили, что "указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Р.Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации".

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Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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