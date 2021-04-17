Участники заседания комиссии СВПД условились продолжать переговоры по ядерной сделке

Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) завершилось в Вене, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в субботу.

"Заседание Совместной комиссии #СВПД закончилось. Участники с удовлетворением восприняли достигнутый к настоящему времени прогресс и выразили решимость продолжать переговоры с тем, чтобы как можно скорее завершить этот процесс", - написал Ульянов в твиттере в субботу.