Участники заседания комиссии СВПД условились продолжать переговоры по ядерной сделке

Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) завершилось в Вене, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в субботу.
"Заседание Совместной комиссии #СВПД закончилось. Участники с удовлетворением восприняли достигнутый к настоящему времени прогресс и выразили решимость продолжать переговоры с тем, чтобы как можно скорее завершить этот процесс", - написал Ульянов в твиттере в субботу.
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 194 фамилиями
МИД Азербайджана выразило протест ЕС
Экс-начальник ГШ ВС Армении инициирует парламентское расследование обстоятельств войны в Карабахе
В Азербайджане зафиксировано 2148 случаев COVID-19, 30 человек скончались
Число новых случаев COVID-19 в странах Балтии превышает 2 тыс. пятый день подряд
Генсек ООН считает приоритетной задачей в борьбе с COVID-19 всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Законодательные изменения, на базе которых в Армении пройдут парламентские выборы, вступят в силу без подписи президента
В Иране утверждают, что "диверсант из Натанзе" бежал из страны
Новые случаи тромбоза после применения вакцины от AstraZeneca выявили во Франции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам