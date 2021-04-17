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ТЭК 17.04.2021 17:19

Участники заседания комиссии СВПД условились продолжать переговоры по ядерной сделке

Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) завершилось в Вене, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в субботу.

"Заседание Совместной комиссии #СВПД закончилось. Участники с удовлетворением восприняли достигнутый к настоящему времени прогресс и выразили решимость продолжать переговоры с тем, чтобы как можно скорее завершить этот процесс", - написал Ульянов в твиттере в субботу.

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Тэги: РОССИЯ, СВПД, КОМИССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]