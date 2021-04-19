Первым секретарем компартии Кубы избран Диас-Канель

Центральный комитет Коммунистической партии Кубы избрал первым секретарем президента республики Мигеля Диас-Канеля, сообщает в понедельник кубинский информационный портал Cubadebate.

"Он успешно прошел 15-летний путь от первого секретаря провинций Вилья-Клара и Ольгин, затем был назначен министром высшего образования, заместителем председателя совета министров, первым заместителем госсовета и совета министров ", - пишет о Диас-Канеле Cubadebate.

Ранее сообщалось о том, что прежний первый секретарь компартии Кубы Рауль Кастро объявил о решении уйти с этого поста.

О смене руководства объявлено на восьмом съезде компартии Кубы.