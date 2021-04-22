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ТЭК 22.04.2021 17:31

SOCAR выходит из управления Антипинским НПЗ, не планирует участвовать в торгах по реализации имущества

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) прекращает участие в управлении Антипинским НПЗ и месторождениями его "дочки" ООО "НКНП" и выходит капитала совместного предприятия со Сбербанком - "Сокар Энергоресурс", говорится совместном заявлении банка и SOCAR.

Отмечается, что SOCAR не будет участвовать в торгах по реализации имущества Антипинского НПЗ, "в связи с тем, что сделка не входит в контур текущей стратегии развития компании".

"Учитывая опыт по управлению активами Антипинского НПЗ, при условии достижения взаимовыгодных коммерческих договоренностей, SOCAR готов оказать помощь в операционном управлении предприятия после завершения процедуры торгов в отношении активов Антипинского НПЗ", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, ГНКАР, НПЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]