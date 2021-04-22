SOCAR выходит из управления Антипинским НПЗ, не планирует участвовать в торгах по реализации имущества

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) прекращает участие в управлении Антипинским НПЗ и месторождениями его "дочки" ООО "НКНП" и выходит капитала совместного предприятия со Сбербанком - "Сокар Энергоресурс", говорится совместном заявлении банка и SOCAR.

Отмечается, что SOCAR не будет участвовать в торгах по реализации имущества Антипинского НПЗ, "в связи с тем, что сделка не входит в контур текущей стратегии развития компании".

"Учитывая опыт по управлению активами Антипинского НПЗ, при условии достижения взаимовыгодных коммерческих договоренностей, SOCAR готов оказать помощь в операционном управлении предприятия после завершения процедуры торгов в отношении активов Антипинского НПЗ", - отмечается в сообщении.