Акционеры AzRe в конце июня утвердят финотчетность за 2020г

Общее годовое собрание акционеров азербайджанской перестраховочной компании "AzRe Tekrarsigorta" пройдет 25 июня 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
"На заседании акционерам предстоит утвердить финансовые отчеты за 2020 год. Кроме этого, акционеры также обсудят другие вопросы, связанные с текущей деятельностью AzRe», - сообщили в компании.
AzRe Tekrarsigorta является единственной перестраховочной компанией, действующей в Азербайджане. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов.
А.Мамедов
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