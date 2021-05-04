Акционеры AzRe в конце июня утвердят финотчетность за 2020г

Общее годовое собрание акционеров азербайджанской перестраховочной компании "AzRe Tekrarsigorta" пройдет 25 июня 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"На заседании акционерам предстоит утвердить финансовые отчеты за 2020 год. Кроме этого, акционеры также обсудят другие вопросы, связанные с текущей деятельностью AzRe», - сообщили в компании.

AzRe Tekrarsigorta является единственной перестраховочной компанией, действующей в Азербайджане. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов.

А.Мамедов