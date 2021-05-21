AZAL откроет с 25 июня спецрейсы из Баку в турецкие курорты Бодрум и Даламан

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии (AZAL) с 25 июня начнет выполнение специальных рейсов из Баку в курортные города Турции – Бодрум и Даламан.
Полеты по направлению Баку-Бодрум-Баку будут выполняться ежедневно.
Частота рейсов в Даламан из Международного аэропорта Гейдар Алиев и обратно составит три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
В настоящее время AZAL уже осуществляет перелеты в еще один курортный город – Анталья.
Продажа авиабилетов по всем направлениям в Турцию осуществляется на официальном сайте авиакомпании, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Пассажирам рейсов Баку-Бодрум и Баку-Даламан следует: иметь право въезда на территорию Турции и справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Пассажирам рейсов Бодрум-Баку и Даламан-Баку следует: иметь право въезда в Азербайджан и справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации.
Все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.
Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.
Н.Аббасова
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