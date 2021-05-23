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Дальнее зарубежье 23.05.2021 22:05

Белорусские власти угрожали сбить самолет Ryanair, утверждает представитель оппозиции

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко заявил, что располагает данными о том, что экипажу экстренно севшего в Минске самолета Ryanair угрожали применением оружия.

"По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси - диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят военный инстребитель Миг-29 Вооруженных сил Республики Беларусь", - написал Латушко в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Это еще раз подтверждает, что данный инцидент является актом государственного терроризма, требует незамедлительной реакции европейских властей, всего мирового сообщества", - отмечает Латушко.

Как сообщалось, в воскресенье в Нацаэропорту Минск был экстренно посажен самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет посадили из-за информации о минировании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, САМОЛЕТ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]