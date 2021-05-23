Белорусские власти угрожали сбить самолет Ryanair, утверждает представитель оппозиции

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко заявил, что располагает данными о том, что экипажу экстренно севшего в Минске самолета Ryanair угрожали применением оружия.

"По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси - диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят военный инстребитель Миг-29 Вооруженных сил Республики Беларусь", - написал Латушко в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Это еще раз подтверждает, что данный инцидент является актом государственного терроризма, требует незамедлительной реакции европейских властей, всего мирового сообщества", - отмечает Латушко.

Как сообщалось, в воскресенье в Нацаэропорту Минск был экстренно посажен самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет посадили из-за информации о минировании.