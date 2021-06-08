Голосование о доверии новому правительству Израиля намечено на воскресенье

Председатель Кнессета (парламент Израиля) Ярив Левин заявил, что голосование о доверии новому коалиционному правительства страны состоится в воскресенье, сообщает во вторник газета The Jerusalem Post.

"Дебаты и голосование по новому правительству состоятся в воскресенье в рамках специальной сессии парламента", - говорится в заявлении Левина.

На прошлой неделе лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид объявил президенту Реувену Ривлину о том, что договорился с партиями о формировании коалиционного правительства.

Собранная Лапидом коалиция - хрупкая: в нее вошли партии с довольно разными приоритетами. Кроме того, в Кнессете у них - лишь минимальное большинство. Таким образом, даже отказ одного депутата поддержать правительство может свести на нет все планы формирования новой коалиции.

В Израиле с конца 2019 года длится политический кризис, в ходе которого парламентские выборы проходили четыре раза, но каждый раз Кнессет рано или поздно принимал закон о самороспуске. Из-за пандемии коронавируса разрешение кризиса затянулось примерно на год, тогда политики, которые не хотели работать с Нетаньяху, пошли на этот шаг в условиях экстренного положения.

В марте 2021 года состоялись очередные парламентские выборы. "Ликуд" на них набрал больше всего голосов, однако не смог найти союзников для коалиционного правительства.