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Дальнее зарубежье 08.06.2021 16:01

Голосование о доверии новому правительству Израиля намечено на воскресенье

Председатель Кнессета (парламент Израиля) Ярив Левин заявил, что голосование о доверии новому коалиционному правительства страны состоится в воскресенье, сообщает во вторник газета The Jerusalem Post.

"Дебаты и голосование по новому правительству состоятся в воскресенье в рамках специальной сессии парламента", - говорится в заявлении Левина.

На прошлой неделе лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид объявил президенту Реувену Ривлину о том, что договорился с партиями о формировании коалиционного правительства.

Собранная Лапидом коалиция - хрупкая: в нее вошли партии с довольно разными приоритетами. Кроме того, в Кнессете у них - лишь минимальное большинство. Таким образом, даже отказ одного депутата поддержать правительство может свести на нет все планы формирования новой коалиции.

В Израиле с конца 2019 года длится политический кризис, в ходе которого парламентские выборы проходили четыре раза, но каждый раз Кнессет рано или поздно принимал закон о самороспуске. Из-за пандемии коронавируса разрешение кризиса затянулось примерно на год, тогда политики, которые не хотели работать с Нетаньяху, пошли на этот шаг в условиях экстренного положения.

В марте 2021 года состоялись очередные парламентские выборы. "Ликуд" на них набрал больше всего голосов, однако не смог найти союзников для коалиционного правительства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]