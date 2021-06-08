Голосование о доверии новому правительству Израиля намечено на воскресенье

Председатель Кнессета (парламент Израиля) Ярив Левин заявил, что голосование о доверии новому коалиционному правительства страны состоится в воскресенье, сообщает во вторник газета The Jerusalem Post.
"Дебаты и голосование по новому правительству состоятся в воскресенье в рамках специальной сессии парламента", - говорится в заявлении Левина.
На прошлой неделе лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид объявил президенту Реувену Ривлину о том, что договорился с партиями о формировании коалиционного правительства.
Собранная Лапидом коалиция - хрупкая: в нее вошли партии с довольно разными приоритетами. Кроме того, в Кнессете у них - лишь минимальное большинство. Таким образом, даже отказ одного депутата поддержать правительство может свести на нет все планы формирования новой коалиции.
В Израиле с конца 2019 года длится политический кризис, в ходе которого парламентские выборы проходили четыре раза, но каждый раз Кнессет рано или поздно принимал закон о самороспуске. Из-за пандемии коронавируса разрешение кризиса затянулось примерно на год, тогда политики, которые не хотели работать с Нетаньяху, пошли на этот шаг в условиях экстренного положения.
В марте 2021 года состоялись очередные парламентские выборы. "Ликуд" на них набрал больше всего голосов, однако не смог найти союзников для коалиционного правительства.
Помощник госсекретаря США начал визит в Азербайджан
Азербайджанские военные пресекли попытку диверсионного проникновения со стороны ВС Армении, один из диверсантов задержан
Баку обсуждает с ЕБРР участие банка в восстановлении Карабаха
Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 8 июня превысил 337 тыс. тонн
Азербайджан является основным рынком поставок кондиционеров из Узбекистана
Туристы смогут в течение месяца находиться на МКС и выйти в открытый космос- "Главкосмос"
Глобальный сбой в работе популярных сайтов связан с проблемами у CDN провайдера
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?