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Регион 14.06.2021 15:52

Большинство регионов Грузии, в том числе Тбилиси, остались без света из-за аварии в энергосистеме

Авария, произошедшая в понедельник днем в Грузии на 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети" и крупнейшей в стране Ингури ГЭС, ограничила энергоснабжение большинства регионов страны, включая Тбилиси.

"Сегодня, 14 июня, в 14:00 аварийно отключились ЛЭП 500 кВ "Имерети" и Ингури ГЭС, из-за чего подача электроэнергии была ограничена для большей части населения Грузии. Идут работы по ликвидации аварии", - говорится в сообщении АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭЛЕКТРОСИСТЕМА, АВАРИЯ


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Часть регионов Грузии, в том числе Тбилиси, остались без света из-за аварии на Ингури ГЭС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]