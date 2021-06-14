Большинство регионов Грузии, в том числе Тбилиси, остались без света из-за аварии в энергосистеме

Авария, произошедшая в понедельник днем в Грузии на 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети" и крупнейшей в стране Ингури ГЭС, ограничила энергоснабжение большинства регионов страны, включая Тбилиси.

"Сегодня, 14 июня, в 14:00 аварийно отключились ЛЭП 500 кВ "Имерети" и Ингури ГЭС, из-за чего подача электроэнергии была ограничена для большей части населения Грузии. Идут работы по ликвидации аварии", - говорится в сообщении АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE).