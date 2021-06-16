Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-мае сократился на 69%, капвложения - на 28%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-мае 2021 года, составила 772,7 тыс. кв. метров, что на 68,7% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, за январь-май текущего года капвложения в жилищное строительство составили 371,6 млн манатов (спад на 28,3%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2020 году, составила 4 млн 957,2 тыс. кв. метров, что на 47,6% меньше показателя 2019 года.

За 2020 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 367,3 млн манатов (рост на 2,9%).

Б.Рустамбеков