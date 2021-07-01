BP в августе начнет разведочное бурение на мелководье Абшеронского архипелага

Бурение первой разведочной скважины на мелководье Абшеронского архипелага (Shallow Water Absheron Peninsula, SWAP) начнется в третьем квартале 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

Ранее компания заявляла о намерении начать разведочное бурение в рамках проекта SWAP в конце 2020 года, затем перенесла этот процесс на второй квартал 2021 год.

«Бурение первой разведочной скважины на мелководье Абшеронского архипелага планируется начать в августе текущего года», - сообщили в компании.

Бурение будет вестись с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Satti».

Как сообщалось, по итогам бурения BP рассчитывает обнаружить нефтяные ресурсы на данном блоке.

В 2016 году на мелководье Абшеронского архипелага были проведены сейсмические исследования, которые охватывали территорию площадью в 1,52 тыс. кв. км, из которых на суше - 90 кв. км. По итогам сейсмических работ на мелководье Абшеронского архипелага были выбраны три участка для ведения буровых работ.

Соглашение о разделе продукции (PSA, СРП) между SOCAR и BP на разработку и геологоразведочные работы на мелководье Абшеронского архипелага было подписано 22 декабря 2014 года.

Контрактная площадь составляет около 1,9 тыс. кв. км, 50% доли в соглашении принадлежит BP, 50% - SOCAR.

Работы в рамках соглашения разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка месторождений.

В рамках первого этапа в течение 30 месяцев BP должна была провести 3D-сейсмику и 2D-сейсмику, а также оценку влияния работ на окружающую среду на всей контрактной площади. В случае, если BP в течение этого периода обнаружит перспективные структуры, компания вправе выбрать до четырех таких структур и перейти к следующему этапу – основной разведке.

Согласно контракту, реализация второго этапа может охватить период до трех лет.

В этот период BP должна провести инженерно-геологическое исследование выбранных структур и подготовить отчет об оценке этих работ на окружающую среду. В случае, если подрядчик в этот период обнаружит коммерчески ценные запасы и известит SOCAR, он должен в течение шести месяцев подготовить программу разработки этих месторождений, после чего перейти к третьему этапу – непосредственно разработке.

Соглашением предполагается, что этап разработки будет длиться 23 года, но этот период может быть продлен. BP должна приступить к промышленной добыче в течение 36 месяцев с начала этапа разработки.

Н.Аббасова