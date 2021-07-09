Министр охраны окружающей среды Австралии оспорит решение федерального суда в отношении угольной шахты

Министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей оспорит судебное постановление, которое требует от нее оценить воздействие выбросов парниковых газов на экологию в случае планируемого расширения одной из угольных шахт страны.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды, Лей "пришла к выводу, что есть основания для обжалования".

Это решение суда может повлиять на все новые проекты, связанные с ископаемым топливом, в Австралии, которая является одним из ключевых мировых производителей угля и сжиженного природного газа (СПГ), отмечает агентство Bloomberg.

Федеральный судья Морди Бромберг заявил в четверг, что Лей должна оценить потенциальные пагубные последствия для молодежи, связанные с дополнительными выбросами парниковых газов, при принятии решения об утверждении предложенного компанией Whitehaven Coal Ltd. расширения угольной шахты Vickery в штате Новый Южный Уэльс.

Котировки акций Whitehaven в пятницу выросли на 1,3% после падения днем ранее.

В конце мая суд в Нидерландах постановил, что британо-нидерландская Royal Dutch Shell несет частичную ответственность за изменение климата и должна к 2030 году уменьшить объем выбросов углекислого газа на 45% относительно уровней 2019 года. Компания выразила несогласие с вынесенным решением и пообещала его обжаловать, но заявила о готовности "принять этот вызов".