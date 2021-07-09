Министр охраны окружающей среды Австралии оспорит решение федерального суда в отношении угольной шахты

Министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей оспорит судебное постановление, которое требует от нее оценить воздействие выбросов парниковых газов на экологию в случае планируемого расширения одной из угольных шахт страны.
Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды, Лей "пришла к выводу, что есть основания для обжалования".
Это решение суда может повлиять на все новые проекты, связанные с ископаемым топливом, в Австралии, которая является одним из ключевых мировых производителей угля и сжиженного природного газа (СПГ), отмечает агентство Bloomberg.
Федеральный судья Морди Бромберг заявил в четверг, что Лей должна оценить потенциальные пагубные последствия для молодежи, связанные с дополнительными выбросами парниковых газов, при принятии решения об утверждении предложенного компанией Whitehaven Coal Ltd. расширения угольной шахты Vickery в штате Новый Южный Уэльс.
Котировки акций Whitehaven в пятницу выросли на 1,3% после падения днем ранее.
В конце мая суд в Нидерландах постановил, что британо-нидерландская Royal Dutch Shell несет частичную ответственность за изменение климата и должна к 2030 году уменьшить объем выбросов углекислого газа на 45% относительно уровней 2019 года. Компания выразила несогласие с вынесенным решением и пообещала его обжаловать, но заявила о готовности "принять этот вызов".
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Индонезийские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха – посол в Баку
На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана
Исполнительный совет МВФ одобрил распределение SDR на $650 млрд
АБР намерен оценить потенциал экономического сотрудничества на Южном Кавказе
Азербайджан и Турция планируют в 2022г провести заседании смешанной комиссии по туризму
Ухудшение эпидситуации может остановить вакцинация и ограничительные меры - Попова
Вакцинация всех россиян от коронавируса труднодостижима - Песков
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Шеки
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Ширван
ЖКХ Гянджи направит около 1,15 млн манатов на ремонт городского освещения
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?