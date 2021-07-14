Алиев обсудил с Оверчуком организацию российской бизнес-миссии в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер РФ Алексей Оверчук на переговорах во вторник в Баку обсудили вопросы организации российской бизнес-миссии в республику.
«13 июля состоялся рабочий визит вице-премьера Алексея Оверчука в Азербайджан. В рамках визита Оверчук был принят Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, с которым обсудил вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в области транспорта, сельского хозяйства и других сферах», - отмечается в информации на сайте правительства РФ, передает «Интерфакс-Азербайджан».
В сообщении подчеркивается, что с целью развития экономических связей обсуждались вопросы организации российской бизнес-миссии в Азербайджанскую Республику. «Особый интерес проявляется к сотрудничеству в области возобновляемой энергетики, экологии, использования водных ресурсов, строительства и развития транспортной инфраструктуры», - отмечается в информации.
Также рассматривались перспективы развития международного транспортного коридора «Север – Юг» и совершенствования работы погранично-пропускных пунктов на российско-азербайджанской границе.
«Были затронуты также вопросы, связанные с деятельностью трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации», - сообщает правительство РФ.
Р.Ахмедов
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