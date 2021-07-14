Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0176 RUR   0.0229 GBR   2.3626 TRY   0.1969

Цена на нефть

13.07 $/bbl   WTI 75.25 1.15 Brent 76.49 1.33

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 14.07.2021 11:14

Алиев обсудил с Оверчуком организацию российской бизнес-миссии в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер РФ Алексей Оверчук на переговорах во вторник в Баку обсудили вопросы организации российской бизнес-миссии в республику.

«13 июля состоялся рабочий визит вице-премьера Алексея Оверчука в Азербайджан. В рамках визита Оверчук был принят Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, с которым обсудил вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия, включая сотрудничество в области транспорта, сельского хозяйства и других сферах», - отмечается в информации на сайте правительства РФ, передает «Интерфакс-Азербайджан».

В сообщении подчеркивается, что с целью развития экономических связей обсуждались вопросы организации российской бизнес-миссии в Азербайджанскую Республику. «Особый интерес проявляется к сотрудничеству в области возобновляемой энергетики, экологии, использования водных ресурсов, строительства и развития транспортной инфраструктуры», - отмечается в информации.

Также рассматривались перспективы развития международного транспортного коридора «Север – Юг» и совершенствования работы погранично-пропускных пунктов на российско-азербайджанской границе.

«Были затронуты также вопросы, связанные с деятельностью трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации», - сообщает правительство РФ.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РФ, БИЗНЕС, МИССИЯ


Похожие новости


Орловская область РФ в июле организует бизнес-миссию в Азербайджан МЭЦ в августе организует онлайн бизнес-миссию с предпринимателями из Азербайджана Московские бизнесмены во II квартале посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов Портфель РЭЦ по проектам в Азербайджане оценивается в $0,5 млрд - Фрадков Азербайджано-российский товарооборот показывает хорошую динамику роста – торгпред РФ Правительства Азербайджана и Волгоградской области подпишут соглашение о сотрудничестве

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]