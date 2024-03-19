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Бизнес и законодательство 19.03.2024 09:38

Рязанская область заключила два контракта по итогам бизнес-миссии в Азербайджан

Рязанская область заключила два контракта по итогам бизнес-миссии в Азербайджан, по 25 ведутся переговоры.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, в Азербайджане заинтересованы в поставках из Рязанской области кондитерских изделий, оборудования для маркировки продукции, канцтоваров, стекла и стеклоизделий, кровельных материалов.

Организатором миссии выступил Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, РЕГИОН, БИЗНЕС


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