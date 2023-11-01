Свердловская область рассчитывает удвоить товарооборот с Азербайджаном за 5 лет – вице-губернатор

Свердловская область рассчитывает в течение 5 лет удвоить товарооборот с Азербайджаном, сообщил заместитель губернатора области Василий Козлов на пресс-конференции в Баку в среду.

«Товарооборот между Азербайджаном и Свердловской областью в последние годы варьируется в пределах $100 млн. Из этого объема порядка $90 млн приходится на поставки в Азербайджан, $10 млн - на импорт из Азербайджана», - сказал Козлов.

По его словам, из Азербайджана в основном осуществляются поставки фруктов и овощей. При этом Козлов подчеркнул, что Свердловская область заинтересована в увеличении этих поставок.

Заместитель губернатора, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан», подчеркнул, что «в планы входит удвоение товарооборота с Азербайджаном в последующие пять лет». «Кроме того, мы также хотим уменьшить тот дисбаланс, который существует в объеме экспорта и импорта", - отметил он.

По его словам, делегация Свердловской области проведет встречу в министерстве экономики Азербайджана, на которой будет обсужден «большой спектр вопросов касающихся дальнейшего сотрудничества, а также возможности налаживания производства медицинского оборудования».

"Правда, в этом вопросе есть нюансы касающиеся сертификации продукции. Кроме этого, мы бы хотели также наладить экспорт в сопредельные страны", - добавил Козлов.

Б.Рустамбеков