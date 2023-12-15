Посол Азербайджана предложил организовать в 2024г визит предпринимателей Воронежской области РФ в Азербайджан

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в пятницу посетил Воронежскую область, где провел встречу с врио губернатора региона Сергеем Трухачевым.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на информацию пресс-службу главы региона, посол на встрече подчеркнул, что целью его визита является обсуждение вопросов наращивания экспортно-импортных операций между Азербайджанской Республикой и Воронежской областью, а также создание возможностей для бизнеса и его представителей, чтобы они могли самостоятельно работать. "Предлагаю в 2024 году организовать визит воронежских предпринимателей и бизнесменов в Азербайджан для знакомства с предприятиями и наладить более активное сотрудничество. Азербайджан обладает большой номенклатурой товаров, которые могли бы экспортироваться в Воронежскую область. И Азербайджан также заинтересован покупать пшеницу и другие сельхозпродукты из Воронежской области", - сказал Бюльбюль оглы.
"Мы готовы взаимодействовать во всех сферах, в том числе по развитию промышленности, и я думаю, здесь у нас тоже есть колоссальный потенциал. Кроме того, убежден в том, что есть дополнительные резервы развития туризма и гуманитарного, культурного сотрудничества", - сказал Трухачев.
Министр экономического развития Воронежской области Данил Кустов сообщил, что перспективные направления для сотрудничества между Азербайджаном и регионом уже определены: экспорт со стороны Воронежской области сельскохозяйственного оборудования, а также обмен сельхозпродукцией.
Азербайджанская делегация в пятницу также приняла участие в открытии Центра тюркских языков и культур имени Гейдара Алиева в Воронежском госуниверситете.
Трухачев в связи с этим отметил, что открывшийся в ВГУ Центр придаст актуальный импульс во взаимоотношениях Воронежской области с Азербайджаном.
Р.Ахмедов
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