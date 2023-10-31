Глава Карачаево-Черкесии совершил рабочую поездку в Азербайджан

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что совершил рабочую поездку в Азербайджан, в рамках которой обсудил вопросы расширения экономического взаимодействия.
«В ходе рабочей поездки в Баку встретился с членами правительства Азербайджана. Обсудили вопросы расширения сотрудничества в социально-экономической сфере между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией», - написал Темрезов в своем официальном telegram-канале.
По его словам, кроме этого, у него состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Азербайджана.
Р.Ахмедов
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