Глава Карачаево-Черкесии совершил рабочую поездку в Азербайджан

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что совершил рабочую поездку в Азербайджан, в рамках которой обсудил вопросы расширения экономического взаимодействия.

«В ходе рабочей поездки в Баку встретился с членами правительства Азербайджана. Обсудили вопросы расширения сотрудничества в социально-экономической сфере между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией», - написал Темрезов в своем официальном telegram-канале.

По его словам, кроме этого, у него состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Азербайджана.

Р.Ахмедов