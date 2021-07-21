Кочарян обвинил Пашиняна в использовании технологии спланированного поражения ради подписания мира с Азербайджаном

Бывший президент Армении, руководитель блока "Армения" Роберт Кочарян считает, что действующие власти страны путем технологии "спланированного поражения" готовятся подписать соглашение о мире с Азербайджаном.
"Происходящие сегодня на наших на границах события - всего лишь маленькая часть большой картины. После событий в Ерасхе (граница Армении с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана - ИФ) мы забыли, что есть проблема Черного озера (Сюникская область - ИФ) и присутствия в Армении многочисленных азербайджанских военных. Это логическое продолжение всего, что происходило с Арменией во время войны и в поствоенный период. Мы показали беззубость, неимение возможности и желания нанесения достойного ответа. Азербайджан же продвигает свою повестку", - сказал Кочарян в интервью ряду армянских телеканалов.
По его словам, ситуация следующая - после многочисленных провокаций на границе создается ситуация, когда угроза новой войны становится видимой для народа, и народ с легкостью воспринимает подписание нового документа с новыми уступками.
"То есть создается ситуация, когда подписание документа будет воспринято не как предательство, а как спасение. Однажды мы это уже видели. Это технология спланированного поражения. Мое впечатление, что мы сейчас именно в таком процессе", - сказал Кочарян.
Экс-президент считает, что, вероятно, готовится соглашение о мире с Азербайджаном, которое не может быть подписано без признания Арменией территориальной целостности Азербайджана.
"Это означает поставить крест на будущем Нагорного Карабаха", - отметил Кочарян.
Минобороны Азербайджана ввело в строй новые воинские части в Карабахе
Азербайджан получил из России более 200 тыс. доз вакцины «Спутник V» - Алиев
Президент Азербайджана рассчитывает на максимально безболезненное прохождение постконфликтного периода в Карабахе
Запасы нефти в США выросли на 2,11 млн баррелей за неделю
Нефть дорожает, несмотря на рост запасов, Brent - $71,85 за баррель
Лавров о проекте соглашения США и ФРГ по "Северному потоку 2": любая угроза санкций против России неприемлема
США пока не одобрили покупку новых российских ракетных двигателей - "Роскосмос"
Во Франции преобладает штамм "дельта" - премьер
ИВ Лянкярана направит около 0,8 млн манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить около $3 млн на завершение строительства бетонной плотины на Ордубадской ГЭС
Регулярный автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку запускается с 17 июля
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
ВТБ (Азербайджан) совместно с KFC дарят гаджеты Huawei
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом