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Регион 21.07.2021 18:47

Кочарян обвинил Пашиняна в использовании технологии спланированного поражения ради подписания мира с Азербайджаном

Бывший президент Армении, руководитель блока "Армения" Роберт Кочарян считает, что действующие власти страны путем технологии "спланированного поражения" готовятся подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

"Происходящие сегодня на наших на границах события - всего лишь маленькая часть большой картины. После событий в Ерасхе (граница Армении с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана - ИФ) мы забыли, что есть проблема Черного озера (Сюникская область - ИФ) и присутствия в Армении многочисленных азербайджанских военных. Это логическое продолжение всего, что происходило с Арменией во время войны и в поствоенный период. Мы показали беззубость, неимение возможности и желания нанесения достойного ответа. Азербайджан же продвигает свою повестку", - сказал Кочарян в интервью ряду армянских телеканалов.

По его словам, ситуация следующая - после многочисленных провокаций на границе создается ситуация, когда угроза новой войны становится видимой для народа, и народ с легкостью воспринимает подписание нового документа с новыми уступками.

"То есть создается ситуация, когда подписание документа будет воспринято не как предательство, а как спасение. Однажды мы это уже видели. Это технология спланированного поражения. Мое впечатление, что мы сейчас именно в таком процессе", - сказал Кочарян.

Экс-президент считает, что, вероятно, готовится соглашение о мире с Азербайджаном, которое не может быть подписано без признания Арменией территориальной целостности Азербайджана.

"Это означает поставить крест на будущем Нагорного Карабаха", - отметил Кочарян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, ВЛАСТИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]