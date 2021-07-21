Кочарян обвинил Пашиняна в использовании технологии спланированного поражения ради подписания мира с Азербайджаном

Бывший президент Армении, руководитель блока "Армения" Роберт Кочарян считает, что действующие власти страны путем технологии "спланированного поражения" готовятся подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

"Происходящие сегодня на наших на границах события - всего лишь маленькая часть большой картины. После событий в Ерасхе (граница Армении с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана - ИФ) мы забыли, что есть проблема Черного озера (Сюникская область - ИФ) и присутствия в Армении многочисленных азербайджанских военных. Это логическое продолжение всего, что происходило с Арменией во время войны и в поствоенный период. Мы показали беззубость, неимение возможности и желания нанесения достойного ответа. Азербайджан же продвигает свою повестку", - сказал Кочарян в интервью ряду армянских телеканалов.

По его словам, ситуация следующая - после многочисленных провокаций на границе создается ситуация, когда угроза новой войны становится видимой для народа, и народ с легкостью воспринимает подписание нового документа с новыми уступками.

"То есть создается ситуация, когда подписание документа будет воспринято не как предательство, а как спасение. Однажды мы это уже видели. Это технология спланированного поражения. Мое впечатление, что мы сейчас именно в таком процессе", - сказал Кочарян.

Экс-президент считает, что, вероятно, готовится соглашение о мире с Азербайджаном, которое не может быть подписано без признания Арменией территориальной целостности Азербайджана.

"Это означает поставить крест на будущем Нагорного Карабаха", - отметил Кочарян.