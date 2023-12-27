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Регион 27.12.2023 19:00

Суд в Армении прекратил дело в отношении Кочаряна

Суд в Ереване в среду прекратил уголовное преследование экс-президента Армении Роберта Кочаряна по обвинению в получении взятки.

"Прекратить уголовное преследование в связи с истечением срока давности", - зачитала решение судья Анна Данибекян.

При этом оправдательного приговора суд не вынес.

Срок давности предполагаемого преступления истек в мае 2023 года. На предыдущем судебном заседании Кочарян не возразил против прекращения уголовного преследования без оправдательного приговора.

В апреле 2021 года суд в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника главного штаба, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна.

В то же время суд продолжил рассматривать уголовное дело по статье "получение взятки", по которой обвинялся Кочарян. Предпринимательница Сильва Амбарцумян обвиняла Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере $3 млн.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, СУД


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