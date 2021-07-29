ЦБ Узбекистана повысил прогноз роста ВВП в 2021г до 5,8-6,8%

Центральный банк Узбекистана обновил свой прогноз по росту экономики в 2021 году, повысив его с 4,5-5,5% до 5,8-6,8%.

Согласно материалам на сайте регулятора, новый прогноз ЦБ связывает с быстрым восстановлением экономической активности, ускоренным ростом совокупного спроса и улучшением показателей в большинстве отраслей экономики, в том числе до уровней, предшествовавших пандемии.

В частности, в январе-июне текущего года рост ВВП ускорился до 6,2% (до 318,4 трлн сумов) против 1,1% за аналогичный период 2020 года и 5,8% в первом полугодии 2019 года. Производство промышленных товаров увеличилось на 8,5% - до 83,9 трлн сумов, рост в сфере услуг составил 18,3% - до 121,4 трлн сумов. Объемы строительства выросли на 0,1% - до 20,8 трлн сумов, сельского хозяйства - на 1,8%, до 67,9 трлн сумов.

Инвестиции в основной капитал в первом полугодии увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ссуды, займы банков и иностранные кредитные линии были основными драйверами роста инвестиционного спроса.

Ключевыми факторами роста ВВП центробанк называет продолжение фискального стимулирования экономики, восстановление спроса на фоне неизменных монетарных условий, а также привлечение частных инвестиций в результате структурных реформ по либерализации экономики.

Вместе с тем ЦБ, учитывая влияние пандемии, оставил неизменным прогноз по инфляции - на уровне 9-10% (11,1% в 2020 году).

В соответствии с принятым законом "О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год" рост ВВП предполагается на 5,1% с сохранением положительной динамики в последующие годы (в 2022 году - на 5,8%, в 2023 году - на 5,4%).

Как сообщалось, ВБ сохранил прогноз роста экономики Узбекистана в 2021 году на 4,8%, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост на 5,6%.

Экономический рост в стране в 2020 году составил 1.6%, против 5,6% годом ранее, инфляция - 15,2% (в 2019 году - 17,5%).