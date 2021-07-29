Власти Бурунди согласились вакцинировать население от COVID-19

Руководство Бурунди официально заявило, что согласно на вакцинацию жителей от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).
"Вакцины получат те, кто в них нуждается", - заявил в среду министр здравоохранения страны Тадди Ндикумана. Он также добавил, что правительство предоставит вакцины населению, но не возьмет на себя ответственность за побочные эффекты.
Вакцины в Бурунди будут поставляться при поддержке Всемирного банка. Неясно, когда именно первые партии вакцины поступят в страну.
Ранее в этом году администрация президента Бурунди Эвариста Ндайишимие заявляла, что страна пока не нуждается в вакцинах от коронавируса.
Ранее стало известно, что кампания по вакцинации началась в соседней Танзании. Изначально президент этой страны Джон Магуфули отрицал наличие в Танзании COVID-19, однако позже сам умер от последствий заражения коронавирусом.
Таким образом, как отмечает AP, Эритрея теперь является последней африканской страной, которая до сих пор не согласилась на вакцинацию населения. Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг в четверг рассказал, что не знает, почему Эритрея отказывается от вакцин.
За весь период пандемии в Бурунди было зарегистрировано около 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Посол Азербайджана в Софии обсудил с президентом Болгарии приоритеты двустороннего сотрудничества
Минобороны Азербайджана ввело в строй новую воинскую часть в Ходжалинском районе
Минобороны Азербайджана и Нацгвардия Оклахомы обсудили совместные проекты
Азербайджан и Туркмения обсудили вопросы привлечения инвесторов в проект "Достлуг" на Каспии
Лукашенко потребовал от нового гендиректора нефтетрейдера БНК "найти место" на рынке несмотря на санкции
Цена газа в Европе установила рекорд за последние 3 года - $510/тыс. кубометров
В Италии сообщают о четвертой волне коронавируса
Два отеля и четыре виллы эвакуировали в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров
AstraZeneca во II квартале сократила чистую прибыль на 27%, повысила годовой прогноз
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank инвестирует в новое программное обеспечение фронт-офиса
Шесть выпускников БВШН получили стипендии от правительства Германии
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом