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Дальнее зарубежье 29.07.2021 17:29

Власти Бурунди согласились вакцинировать население от COVID-19

Руководство Бурунди официально заявило, что согласно на вакцинацию жителей от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Вакцины получат те, кто в них нуждается", - заявил в среду министр здравоохранения страны Тадди Ндикумана. Он также добавил, что правительство предоставит вакцины населению, но не возьмет на себя ответственность за побочные эффекты.

Вакцины в Бурунди будут поставляться при поддержке Всемирного банка. Неясно, когда именно первые партии вакцины поступят в страну.

Ранее в этом году администрация президента Бурунди Эвариста Ндайишимие заявляла, что страна пока не нуждается в вакцинах от коронавируса.

Ранее стало известно, что кампания по вакцинации началась в соседней Танзании. Изначально президент этой страны Джон Магуфули отрицал наличие в Танзании COVID-19, однако позже сам умер от последствий заражения коронавирусом.

Таким образом, как отмечает AP, Эритрея теперь является последней африканской страной, которая до сих пор не согласилась на вакцинацию населения. Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг в четверг рассказал, что не знает, почему Эритрея отказывается от вакцин.

За весь период пандемии в Бурунди было зарегистрировано около 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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Тэги: АФРИКА, БУРУНДИ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]