Депутаты Европарламента призывают активизировать совместные действия для урегулирования ситуации на границе с Белоруссией

Участники заседания Европейского парламента, на котором обсуждалась ситуация на границе ЕС с Белоруссией, выразили необходимость расширения совместных действий, направленных на урегулирование ситуации с беженцами.
"Напряженность на границе ЕС с Белоруссией стремительно нарастает. Это требует нашего срочного внимания и действий. Мы должны предпринять срочные практические меры для усиления нашей восточной границы и разместить там необходимые людские и технологические ресурсы", - заявила на встрече депутат Европейского парламента Сандра Калниете.
Она отметила, что белорусские власти используют в рамках "гибридных мер воздействия" самых незащищенных людей - мигрантов.
"Речь идет об организованной государством нелегальной миграции по хорошо отработанным каналам - из Ирака и Турции. Это - спонсируемое государством международное преступление, не случайное, но организованное", - сказал в свою очередь представитель Литвы Петрас Ауштравичюс.
По его словам, на территории Белоруссии до сих пор находятся до 10 тыс. мигрантов, при этом большой потенциал в том, что касается наплыва беженцев и просителей убежища, несет в себе ситуация, складывающаяся в Афганистане.
Ранее в четверг польская газета "Речь Посполита" сообщила, что уже в течение дня президент Польши Анджей Дуда подпишет указ о введении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией".
По данным издания, в соответствии с этим указом в 183 приграничных населенных пунктах будет запрещено проведение массовых мероприятий. В эти населенные пункты не смогут въехать люди, которые в них не проживают - это касается и журналистов. Нарушителям правил будет грозить штраф или арест в зависимости от решения суда.
Ранее на этой неделе глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Дуде с просьбой ввести режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссий из-за сложной ситуации с мигрантами.
"Мы должны остановить эти агрессивные гибридные действия, которые происходят по сценарию, написанному в Минске, и осуществляются защитниками господина Лукашенко", - заявил Моравецкий.
Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик ранее сообщал, что "ежедневно 100-250 человек пытаются перейти на польскую территорию". Он рассказал, что польские власти начали строительство стены высотой 2,5 метра на участке примерно 180 км из 418 км границы между Польшей и Белоруссией. Кроме того, польские пограничники установили на нескольких участках границы колючую проволоку.
Уже более трех недель порядка 30 граждан Афганистана находятся на границе между Польшей и Белоруссией, окруженные войсками обеих стран. У них нет постоянного доступа к еде, некоторые из беженцев заболели. Протестующие и активисты, которые борются за права человека, отправились к границе, чтобы попытаться помочь застрявшим на границе людям.
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