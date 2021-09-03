Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых - около 45 млн тонн

Украина завершила сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, урожай составил 44,8 млн тонн с общей площади 10,2 млн га, что стало рекордным показателем за всю историю страны, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия на сайте в пятницу.
По его данным, пшеницы намолочено 32,8 млн тонн, ячменя - 10,94 млн тонн, семян рапса - 2,8 млн тонн, гороха - 0,57 млн тонн. Максимальная урожайность пшеницы - в Хмельницкой области (65,2 ц/га), ячменя - в Киевской (57,2 ц/га), рапса - в Хмельницкой (35 ц/га).
Лидерами по намолоту ранних зерновых культур стали Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
"Безусловно, большое значение для достижения таких результатов было слаженная работа аграриев, благоприятные в этом году почвенно-климатические условия, а также расширенная программа государственной поддержки агросектора", - прокомментировал министр агрополитики Роман Лещенко, цитируемый в сообщении.
По его данным, за январь-июль 2021 года аграрии получили из госбюджета по программе частичной компенсации стоимости отечественной с/х техники и оборудования 546 млн грн, в рамках государственной программы удешевления кредитов - 565 млн грн, а по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" - более 26 млрд грн.
"Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль государства в глобальной продовольственной безопасности. Соответственно, при такой господдержке агросектор в 2021 году может сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП страны", - подытожил Лещенко.
Как сообщалось, Минагрополитики Украины прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021/2022 маркетинговом году на уровне 75,8 млн тонн, экспорт может составить 56 млн тонн.
Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Кыргызстана в Азербайджане
Азербайджанские военные пресекли провокацию армянских НВФ в Карабахе, у противника имеются потери - Минобороны
Азербайджан будет решительно пресекать попытки сепаратизма на своей территории - МИД
Еврокомиссия и компания AstraZeneca пошли на мировую в споре о выполнении контракта
Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана
В Азербайджане небольшой прирост новых случаев COVID-19, скончалось 38 человек
Президент Алиев заложил фундамент комплекса социального жилья Сумгайыт-2
Президент Алиев принял участие в открытии ООО «Azmonbat» в Сумгайыте
Немецкие социал-демократы лидируют в предвыборной гонке
Работники без прививок от COVID-19 в Казахстане не смогут трудиться в очном режиме с 6 сентября
В Британии опасаются, что поставленные в Афганистан британские вооружения попадут в руки талибов
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Банки, которые не смогут внедрить финтех решения будут неизбежно терять долю рынка!
Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу CEO Award Azerbaijan
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог