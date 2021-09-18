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Дальнее зарубежье 18.09.2021 12:28

Вашингтон готов к контактам с Пхеньяном - посольство США в Москве

США готовы к встрече с представителями КНДР без предварительных условий, заявили "Интерфаксу" в посольстве США в Москве

Ранее на этой неделе в некоторых российских СМИ появились сообщения о том, что шестисторонний диалог по ядерной проблеме КНДР может возобновиться до конца текущего года.

Комментируя эти сообщения, представитель американской дипмиссии сказал: "Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова. (...) Мы готовы к встрече с КНДР без предварительных условий. Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует на нашу позицию. Мы продолжаем тесные консультации с Республикой Корея, Японией и другими союзниками и партнерами о том, как наилучшим образом взаимодействовать с КНДР".

Между тем в посольстве Японии в РФ "Интерфаксу" заявили, что "такие переговоры не ведутся".

Некоторые южнокорейские эксперты, опрошенные агентством, знакомые с данным вопросом отметили, что такие идеи есть, но конкретного диалога по этому вопросу не ведется.

Комментарием посольства КНДР в РФ "Интерфакс" не располагает.

В шестисторонних переговорах по урегулированию ядерной программы КНДР участвовали Китай, КНДР, США, Россия, Южная Корея и Япония. Их первый раунд состоялся в 2003 году.

В 2009 году КНДР запустила ракету "Млечный путь" для вывода на орбиту экспериментального спутника связи. В ответ СБ ООН принял заявление председателя с осуждением этого запуска как противоречащего резолюции СБ ООН 1718. После этого Пхеньян заявил о выходе из шестисторонних переговоров и о том, что намерен наращивать производство ядерного оружия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]