Президент Киргизии предлагает временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана учреждения ООН

Вопрос безопасности в Центральной Азии выходит на первый план из-за ситуации в Афганистане, считает президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Нельзя не отметить нашу озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане. Из-за сложившейся ситуации в Афганистане вновь выходит на первый план безопасность Центральной Азии. Надеемся на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в Афганистане", - заявил Жапаров во вторник в своем видеопослании на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, Киргизия предлагает временно разместить их в Бишкеке. В этой связи обращаюсь к генеральному секретарю ООН принять во внимание наше предложение", - сказал Жапаров.