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СНГ 22.09.2021 10:40

Президент Киргизии предлагает временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана учреждения ООН

Вопрос безопасности в Центральной Азии выходит на первый план из-за ситуации в Афганистане, считает президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Нельзя не отметить нашу озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане. Из-за сложившейся ситуации в Афганистане вновь выходит на первый план безопасность Центральной Азии. Надеемся на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в Афганистане", - заявил Жапаров во вторник в своем видеопослании на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, Киргизия предлагает временно разместить их в Бишкеке. В этой связи обращаюсь к генеральному секретарю ООН принять во внимание наше предложение", - сказал Жапаров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]