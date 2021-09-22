Крупнейший банк Азербайджана передан в управление АИХ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о передаче ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейшего банка страны, в управление «Азербайджанскому инвестиционному холдингу (АИХ)».
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, к полномочиям президента Азербайджана относится принятие решение о продаже банка, его ликвидации.
В свою очередь, к полномочиям АИХ по согласованию с президентом относятся: утверждение и досрочное аннулирование полномочий членов Наблюдательного совета и должностных лиц банка; принятие решение о повышении уставного капитала банка; утверждение внешнего аудитора банка; принятие решение о выплате дивидендов; создание/ликвидация дочерних структур банка.
Согласно распоряжению, Наблюдательный совет банка будет состоять из 5 человек.
ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина в капитале банка составляет 95,59%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%. Уставный капитал банка равен 1 млрд 224,478 млн манатов.
Президент Алиев 7 августа 2020 года подписал указ о создании публичного юридического лица "Азербайджанский инвестиционный холдинг". Уставный капитал АИХ составляет 10 млн манатов.
Цель создания холдинга - повышение экономической прозрачности и эффективности госкомпаний и предприятий с участием государства в капитале, повышение их конкурентоспособности, финансовое оздоровление и улучшение их устойчивости. Председателем НС АИХ является премьер-министр Азербайджана Али Асадов, главой правления - Мятин Эйнуллаев. Всего в управление АИХ будет свыше 20 госкомпаний.
А.Азизов
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