Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам 23 стран

Правительство Азербайджана расширило список стран, граждане которых могут посетить республику.

"Решением кабинета министров, с 15 октября гражданам 23 стран и иностранцам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В список включены: Аргентина, Австралия, Бразилия, Бруней, Южная Корея, Чили, Эквадор, Камбоджа, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Казахстан, Мальдивская Республика, Мексика, Марокко, Монголия, Черногория, Норвегия, Оман, Панама, Сальвадор, Уругвай, Новая Зеландия.

Соответствующее постановление подписал в пятницу премьер-министр Али Асадов.

Таким образом, число стран, гражданам которых разрешены полеты в Азербайджан, достигло 64.

Э.Шафиев