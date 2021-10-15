Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам 23 стран

Правительство Азербайджана расширило список стран, граждане которых могут посетить республику.
"Решением кабинета министров, с 15 октября гражданам 23 стран и иностранцам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
В список включены: Аргентина, Австралия, Бразилия, Бруней, Южная Корея, Чили, Эквадор, Камбоджа, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Казахстан, Мальдивская Республика, Мексика, Марокко, Монголия, Черногория, Норвегия, Оман, Панама, Сальвадор, Уругвай, Новая Зеландия.
Соответствующее постановление подписал в пятницу премьер-министр Али Асадов.
Таким образом, число стран, гражданам которых разрешены полеты в Азербайджан, достигло 64.
Э.Шафиев
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