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Транспорт и связь 15.10.2021 20:56

Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам 23 стран

Правительство Азербайджана расширило список стран, граждане которых могут посетить республику.

"Решением кабинета министров, с 15 октября гражданам 23 стран и иностранцам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В список включены: Аргентина, Австралия, Бразилия, Бруней, Южная Корея, Чили, Эквадор, Камбоджа, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Казахстан, Мальдивская Республика, Мексика, Марокко, Монголия, Черногория, Норвегия, Оман, Панама, Сальвадор, Уругвай, Новая Зеландия.

Соответствующее постановление подписал в пятницу премьер-министр Али Асадов.

Таким образом, число стран, гражданам которых разрешены полеты в Азербайджан, достигло 64.

Э.Шафиев

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Тэги: КАБМИН, АВИАПЕРЕЛЕТЫ, РЕШЕНИЕ


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Власти Азербайджана разрешили въезд в страну воздушным транспортом гражданам 13 стран

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]