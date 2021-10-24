Явка на выборах президента Узбекистана достигла 71,8% - ЦИК

Явка на президентских выборах в Узбекистане к 17:00 (16:00) составила 71,8%, сообщает ЦИК республики в воскресенье.

Проголосовали 14 млн 258 тыс. 780 избирателей из числа внесенных в списки, сказал на брифинге заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

Он отметил, что избиратели проявляют высокую активность.