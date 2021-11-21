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Дальнее зарубежье 21.11.2021 14:07

Ливни в Индии унесли жизни 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли и десятки числятся пропавшими без вести в южном индийском штате Андхра-Прадеш после нескольких дней сильных дождей,сообщаетABC News.

В четверг на штат обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения по меньшей мере в пяти районах. За последние несколько дней поступали сообщения о гибели людей в различных районах. Официальные лица предупредили, что их число может возрасти по мере продолжения спасательных операций.

В одном из наиболее пострадавших от непрекращающихся дождей районе Кадапа власти закрыли местный аэропорт.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]