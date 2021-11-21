Ливни в Индии унесли жизни 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли и десятки числятся пропавшими без вести в южном индийском штате Андхра-Прадеш после нескольких дней сильных дождей,сообщаетABC News.

В четверг на штат обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения по меньшей мере в пяти районах. За последние несколько дней поступали сообщения о гибели людей в различных районах. Официальные лица предупредили, что их число может возрасти по мере продолжения спасательных операций.

В одном из наиболее пострадавших от непрекращающихся дождей районе Кадапа власти закрыли местный аэропорт.