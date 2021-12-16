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Регион 16.12.2021 01:02

Грузия намерена увеличить расходы на оборону на $13 млн

Грузинский министр финансов Лаша Хуцишвили в среду на пленарном заседании парламента заявил, что Грузия увеличит расходы на оборону в следующем году на $12,9 млн.

Увеличение ассигнований Минобороны Грузии подразумевается в проекте госбюджета страны на 2022 год, с которым Хуцишвили ознакомил депутатов.

Согласно проекту, в целом финансирование оборонного ведомства составит более $323 млн.

Между тем, на заседании парламента заместитель председателя комитета по обороне и безопасности, бывший командующий силами обороны Грузии Владимир Чачибая назвал такое увеличение расходов на оборону недостаточным.

Он выразил мнение, что бюджет министерства обороны должен быть определен хотя бы в размере $419 млн, чтобы ведомство смогло сдерживать "агрессивные силы".

"Вы знаете насколько опасными являются заявления России в последний период по поводу расширения НАТО, и они вызывают определенное беспокойство, что указывает на то, что внешняя политика России не то что ослабнет, а мы должны ожидать еще больше агрессии", - сказал Чачибая.

Министр финансов в ответ на слова Чачибая заявил, что оборонный бюджет Грузии, возможно, полностью не отвечает тем вызовам, перед которыми стоит страна, но в этом направлении идет активная работа, ведется поиск источников финансирования.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]