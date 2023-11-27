Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии проведут трехстороннюю встречу в Баку

В Баку в понедельник пройдет трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера и министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.
Как сообщает министерство обороны Азербайджана, перед трехсторонней встречей состоятся встречи в двухстороннем формате министров обороны Азербайджана и Турции, Азербайджана и Грузии, Грузии и Турции.
Б.Рустамбеков
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