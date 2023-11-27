Баку, Анкара и Тбилиси обсудили перспективы военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана Закир Гасанов, Турции Яшар Гюлер и Грузии Джуаншер Бурчуладзе провели в понедельник в Баку трехстороннюю встречу, в ходе которой обсудили перспективы военного сотрудничества Баку, Анкары и Тбилиси, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-образовательной, военно-медицинской областях и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
В ходе встречи была отмечена важность объединения усилий в борьбе с факторами, которые могут создать угрозу безопасности региона, проинформировали в Минобороны Азербайджана, добавив, что главы ведомств особо подчеркнули важность расширения охвата трехсторонних учений и тренингов.
"Выражена уверенность в том, что расширение трехстороннего сотрудничества в области обороны внесет вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности не только наших стран, но и региона, в целом", - отметили в министерстве.
По итогам трехсторонней встречи был подписан протокол.
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