Военные Азербайджана, Турции и Грузии проводят командно-штабные учения «Eternity-2023»

Минобороны Азербайджана сообщает о начале во вторник командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Eternity-2023», проводимых совместно с турецкими и грузинскими военнослужащими в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны.
«На учениях, состоящих из теоретической и практической частей, с участием военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов», - отмечается в информации Минобороны.
Как сообщили в Минобороны, основной целью учений, которые продлятся до 6 октября, «является укрепление взаимного сотрудничества и обеспечение слаженности между вооруженными силами трех стран».
Х.Насирзаде
Инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 61,5%, максимума с декабря
Нефтетрейдеры Кыргызстана опасаются дефицита топлива в стране из-за проблем с его транзитом через Казахстан
Южная Азия в ближайшие годы будет лидером по росту ВВП среди развивающихся регионов - ВБ
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ИВ Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для Дворца спорта
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
В Китае объявлен «желтый» уровень опасности из-за тайфуна «Коину»
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС