Гасанов и Алпай обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары, ситуацию в регионе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с заместителем министра национальной обороны Турции Шуаем Алпаем во вторник в Баку перспективы военного сотрудничества и вопросы безопасности, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«На встрече были обсуждены перспективы регионального военного сотрудничества, вопросы безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что Гасанов проинформировал собеседника об оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и реформах, проводимых в азербайджанской армии.

В свою очередь, Алпай выразил удовлетворение нынешним состоянием успешно развивающегося азербайджано-турецкого военного сотрудничества.

Замминистра национальной обороны Турции также встретился с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.

«На встречах были представлены модели различных видов летательных аппаратов турецкого производства», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов