Гасанов и Алпай обсудили перспективы военного сотрудничества Баку и Анкары, ситуацию в регионе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с заместителем министра национальной обороны Турции Шуаем Алпаем во вторник в Баку перспективы военного сотрудничества и вопросы безопасности, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
«На встрече были обсуждены перспективы регионального военного сотрудничества, вопросы безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что Гасанов проинформировал собеседника об оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и реформах, проводимых в азербайджанской армии.
В свою очередь, Алпай выразил удовлетворение нынешним состоянием успешно развивающегося азербайджано-турецкого военного сотрудничества.
Замминистра национальной обороны Турции также встретился с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.
«На встречах были представлены модели различных видов летательных аппаратов турецкого производства», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
РФ в 2023г поставила Бразилии 3,8 млн т нефти и нефтепродуктов
Банки-агенты АИКГФ практически удвоили в январе ипотечное кредитование
Банки и НБКО в Азербайджане в январе незначительно увеличили портфель по потребкредитованию – ЦБ
Экспорт фармпродукции из ЕС в Азербайджан в 2023г достиг рекордных 159,5 млн евро
Азербайджан увеличил в 2023г импорт смартфонов в 1,9 раза, поставки из Китая выросли в 2,3 раза
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Берлине в марте
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Помощь Украине не должна ущемлять польского фермера - Туск
Лидеры европейских стран исключают возможность отправки военных в Украину
Эстония в течение четырех лет будет оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от своего ВВП
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы