Баку и Анкара обсудили новые проекты в сфере ВТС

Заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов и председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гергюн обсудили в ходе встречи в Катаре вопросы сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества, сообщили во вторник в министерстве обороны Азербайджана.

Встреча прошла на «полях» международной выставки и конференции по морской обороне в Дохе DIMDEX 2024.

«На встрече подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества в военно-технической сфере между двумя братскими странами, а также проведен обмен мнениями по совместному производству (продукции оборонной промышленности – ИФ) и новым проектам», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов