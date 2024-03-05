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Оборона 05.03.2024 15:47

Баку и Анкара обсудили новые проекты в сфере ВТС

Заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов и председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гергюн обсудили в ходе встречи в Катаре вопросы сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества, сообщили во вторник в министерстве обороны Азербайджана.

Встреча прошла на «полях» международной выставки и конференции по морской обороне в Дохе DIMDEX 2024.

«На встрече подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества в военно-технической сфере между двумя братскими странами, а также проведен обмен мнениями по совместному производству (продукции оборонной промышленности – ИФ) и новым проектам», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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