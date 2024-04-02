Совместные проекты, реализуемые Азербайджаном и Турцией, повысят обороноспособность армий двух стран - Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном.

По информации Минобороны, Гасанов подчеркнул важную значимость подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

«Министр обороны выразил уверенность в том, что совместные производственные проекты, реализуемые между Азербайджаном и Турцией, еще более повысят обороноспособность армий двух братских стран», - подчеркивается в информации.

Стороны на встрече выразили удовлетворение нынешним состоянием двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

«На встрече, в которой приняли участие и руководители ведущих военно-промышленных компаний Турции, были обсуждены перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечает Минобороны Азербайджана.

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