Министр обороны Турции встретился с азербайджанскими ветеранами

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в понедельник встретился с азербайджанскими ветеранами, говорится в сообщении, распространенном ведомством. Согласно сообщению, на встрече также присутствовали начальник Генерального штаба генерал Метин Гюрак, командующий военно-морскими силами Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу, командующий сухопутными войсками Турции генерал Сельчук Байрактароглу и командующий ВВС Турции генерал Зия Джемаль Кадыоглу.

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